230 миллионов рублей запланировала администрация Волгограда выручить от приватизации муниципального имущества в 2018-м году. В 2019-м планка снижена до 200, а в 2020-м – до 170 миллионов. Проект утверждения программы приватизации подготовлен в гордуме. Планируется продать несколько сотен объектов, в основном нежилые помещения в подвалах, в цокольных или на первых этажах в многоквартирных домах, а также отдельно стоящие здания, гаражи в разных районах города. Преимущественное право на приобретение обещают оставить за предпринимателями, которые арендуют эти площади или помещения.

Более 16 тысяч жителей и гостей Волгограда сфотографировались с Кубком чемпионата мира по футболу FIFA за те пять дней, которые трофей гостил в городе на Волге. Сначала он был выставлен в музее «Россия. Моя история», затем побывал на стадионе «Волгоград Арена», в академии физкультуры, лицее №5, торговом центре «КомсоМолл», других организациях и учреждениях Волгограда. Кубок весом 6,142 кг сделан из чистого золота. Это главный приз, который вручается победителю мирового первенства, но, находится в распоряжении FIFA. Держать в руках кубок могут только победители чемпионата и главы государств. Оригинал не передается кому-либо навсегда, сборная страны, выигравшая турнир, получает лишь позолоченную копию. Следующий город, куда отправился спортивный трофей – Краснодар. С 6 июля по 26 ноября Кубок объедет 25 городов России.

50 метров в высоту достигнет колесо обозрение, которое должно появиться в ЦПКиО Волгограда в числе инфраструктурных объектов. Чтобы колесо не простаивало в осенне-зимний сезон, его кабинки застеклят и оснастят системами кондиционирования и обогрева. Рядом с колесом обозрения будет организована зона для бракосочетаний. Монтаж аттракциона должен начаться в августе. Так же в рамках концессионного соглашения на площадке запланированы мемориал Великой Отечественной войны, летний открытый театр, зоны водных аттракционов и общественного питания, этномир «Казачий курень», зона детских аттракционов. Пока же в будущем парке ведется саночистка от зелёных насаждений и асфальтирование площадок под будущие объекты.