Поверить физику религией: собор в Волгограде заменит школы

Одни объекты, хоть и несложные по конструкции, оборачиваются незавершенным долгостроем, а другие растут, как на дрожжах. Дрожжами обычно служат воля заказчика и деньги, выделяемые на стройку.

Торжественная закладка символического камня в основание храма Александра Невского прошла в Волгограде только в апреле 2016 года. А уже на сегодня собор поднялся на 15 метров.

Срок от начала строительства до окончания может варьироваться удивительным образом. Одни объекты, хоть и несложные по конструкции и архитектуре, оборачиваются незавершенным долгостроем, терзая нервы дольщиков, а другие растут, как на дрожжах. Дрожжами обычно служат воля заказчика и деньги, выделяемые на стройку.

Торжественная закладка символического камня в основание храма Александра Невского прошла только в апреле 2016 года. А уже на сегодня возведена алтарная часть и сам собор поднялся на 15 метров.

Какие только проекты не предполагались на территории затрибунной части площади Павших борцов в Волгограде: предприниматели облизывались на постройку торговых центров, жители окрестных домов мечтали о благоустроенном сквере, один известный бизнесмен вынашивал идею возведения кукольного театра. Победила воля губернатора, решившегося на восстановление храма. Собственно, такое решение уже принимали два предыдущих до него губернатора и один мэр. Но до строительства дело так и не доходило.

Проведя долгую идею через быстрые публичные слушания, губернатор Андрей Бочаров возглавил попечительский совет строительства собора, должного стать копией взорванного советской властью в 1932 году. Тот храм просуществовал недолго – начал строиться в 1901, завершился в 1918, уже после октябрьской революции, а в начале 30-х Сталинградский горсовет уже наградил участников взрывных работ.

Нынешний собор полностью сдать обещают в 2021 году, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Как храм будет выглядеть, рассказали на заседании попечительского совета. Построенный в неовизантийском стиле, он возвысится на 60 метров. Алтарную перегородку сделают из белоснежного мрамора с отделкой золотым декором. Автором эскиза выбран иконописец Дмитрий Харунг. На колокольне установят 17 бронзовых колоколов, как бэк вокал для центрального благовеста. Он будет самым большим в Волгограде – его вес составит 12 тонн. Отольют колокола на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых.

Обязанность «озвучания» храма выпала социальной ответственностью на генерального директора волгоградской торговой сети «Радеж» Юрия Сударева. Один из его магазинов расположен в непосредственной близости от строящегося собора, этот факт к помощи обязывает. Сударев и рассказал о выборе колокольного мастера, а так же представил образцы колоколов: «Приятно, что у нас есть такая уникальная возможность внести свою лепту в общее дело и прикоснуться к великому историческому прошлому города», - объявил он. Уже в начале весны колокола привезут и установят на земле. Всем желающим обещают дать возможность попробовать их «разговорить», а первый профессиональный звон Волгоград услышит перед Чемпионатом мира по футболу.

Поучаствует ли в качестве мецената руководитель другого близлежащего магазина «МАН» Андрей Воробьев, пока не известно. Торговые дела после дружбы с предыдущим губернатором Боженовым у него идут не так хорошо. Вообще же, митрополит Волгоградский и Камышинский Герман сообщил, что строительство ведётся на добровольные пожертвования. Вот и церковная лавка, встроенная пока в забор, огораживающий участок, уже работает.

Наверное, храм, действительно, будет красивым, а колокола малиновым звоном разольются в волгоградском воздухе. Воля и деньги тех, кто хотел его видеть в центре Волгограда, победили. Так же как победила воля тех, кто ввел в курс школьной программы «Основы мировых религиозных культур». Ничего предосудительного в этом нет, за исключением одного «но». Такие уроки начинаются у детей с 4-го класса. А физика – только с 7-го, астрономия – с 10-го. Возражения, что это более сложные для детского восприятия науки, не принимаются. Какого гражданина хочет слепить образовательная машина, внушающая в 21-м веке 9-10-летним детям основы религиозного миросознания и только в 12-13 лет знакомящая с физическими законами, понятно.

Мы достигли такого развития общества, когда немногие села могут похвастаться наличием школы. Почти в каждой деревне сегодня есть храм – восстановленный или построенный с нуля. Жертвователи на церковь находятся, а на школу – нет. Кстати, мультимедийный ангар в пойме, который называют историческим музеем, тоже из той же серии.