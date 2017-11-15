О состоянии выжившей в авиакатастрофе под Хабаровском девочки рассказала ее мать. О крушении самолета женщина узнала от своего сына-школьника. Женщина отправила свою трехлетнюю дочь в Нелькан с Ольгой Лапонниковой. Мария Леонтьева хотела, чтобы малышка побыла с бабушкой.

Двухмоторный самолет L-410, летевший из Хабаровска в Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли два пилота и четверо пассажиров. Выжила одна маленькая Жасмин. Девочка госпитализирована. Мать пока к ей вылететь не может, так как у нее на руках трехмесячный ребенок, - сообщает портал «Хабаровский край сегодня».

По словам матери малышки, Жасмин в сознании. С ней в больнице находится бабушка. У девочки сотрясение головного мозга и перелом ноги.