В начале ноября 2017 года вступили в силу изменения в Федеральные авиационные правила. Они предполагают сокращение минимального веса ручной клади, которую можно провезти бесплатно, с 10 до 5 килограммов. Правила дополнили понятием ручной клади, сообщает портал "Москва 24".



Ранее предполагалось, что "Победа", по новым правилам провоза багажа, разрешит бесплатный провоз максимум пяти килограммов. Сейчас компания обещает допустить больший вес, если багаж уместится в заданные габариты – 36х30х27 сантиметров.



Большинство авиакомпаний разрешало брать с собой в салон десятикилограммовый чемодан, а за перевозку багажа в отсеке взимало дополнительную плату. При этом, например, "Победа" в своих правилах оговаривала, что бесплатно 10 килограммов багажа можно перевезти только в багажном отсеке, а уже за ручную кладь – в том числе рюкзаки – вводила дополнительную оплату.



Норма провоза ручной клади составляет "не менее пяти килограммов". Это означает, что авиакомпания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 килограммов, но по желанию перевозчика граница можно сместить в сторону увеличения, уточняет "М24".



