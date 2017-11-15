У погибших байкальских нерп чумы не обнаружено. Учёные продолжают исследования.

С конца октября на Байкале была обнаружена 141 туша погибшей нерпы.



Версий гибели животных было много: от остановки сердца до голодной смерти. В настоящее время несколько туш взяты для исследований Иркутским научно-исследовательским противочумным институтом и Лимнологическим институтом СО РАН. Первые анализы показали,что вируса чумы нет.



Прокуратура Иркутской области признаков химического загрязнения акватории Байкала не обнаружила.



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