У погибших байкальских нерп чумы не обнаружено. Учёные продолжают исследования.
15 ноября 2017, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
С конца октября на Байкале была обнаружена 141 туша погибшей нерпы.
Версий гибели животных было много: от остановки сердца до голодной смерти. В настоящее время несколько туш взяты для исследований Иркутским научно-исследовательским противочумным институтом и Лимнологическим институтом СО РАН. Первые анализы показали,что вируса чумы нет.
Прокуратура Иркутской области признаков химического загрязнения акватории Байкала не обнаружила.
Подробнее в материале интернет-портала "Телеинформ".