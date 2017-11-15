Куда пропадают собаки с улиц Иркутска?

Массовое отравление собак в Иркутске всколыхнуло в начале октября собаководов и зоозащитников. По местным СМИ прошла информация об отравлении собаки-поводыря, а в социальных сетях активисты распространяли сведения о других случаях отравлений, о мерах предосторожности, призывали писать заявления в полицию.



Интернет-портал "Телеинформ" решил разобраться, что же на самом деле происходит в городе: злой умысел догхантеров-одиночек или спланированное отравление животных службами ЖКХ? Как зищитить свою собаку от отравления?