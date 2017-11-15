В Севастополе родители провели одиночный пикет, опасаясь антисемейных беззаконий. Организатором акции против ювенального постановления пленума Верховного суда стало севастопольское региональное отделение «Родительского Всероссийского Сопротивления».

«Это постановление было представлено 17 октября и было отправлено на доработку, но уже первоначальная его редакция говорит, что оно абсолютно ювенальное», — пояснила «Аргументам недели – Крым» глава севастопольского регионального отделения РВС Екатерина Чепурная.

Представители организации опасаются за судьбы детей по всей России. По их мнению, в стране может начаться антисемейное беззаконие.

Севастопольская акция протеста вызвала интерес у представителей правоохранительных органов. Они попросили представителя РВС разъяснить им, какую опасность таит в себе обсуждаемое ювенального постановление, пишут "Аргументы недели - Крым".

Родители севастопольских детей обратились в Верховный суд РФ.