Песков прокомментировал клип на песню о «дяде Вове»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал клип на песню «Дядя Вова, мы с тобой», посвященный президенту России Владимиру Путину.

В клипе снялись волгоградские дети - будущие полицейские, с депутатом Госдумы Анной Кувычко. Они исполнили песню о готовности идти в «последний бой» за Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ считает, что и у старшего поколения, и у молодого есть самые разные способы появления симпатий к президенту, - сообщает Газета.ру.

Клип был опубликован в сети. По признанию Пескова, он не видел этот клип.

Единоросс Анна Кувычко в Госдуме входит в комитет по делам семьи, женщин и детей.