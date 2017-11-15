Песков прокомментировал клип на песню о «дяде Вове»
15 ноября 2017, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал клип на песню «Дядя Вова, мы с тобой», посвященный президенту России Владимиру Путину.
В клипе снялись волгоградские дети - будущие полицейские, с депутатом Госдумы Анной Кувычко. Они исполнили песню о готовности идти в «последний бой» за Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ считает, что и у старшего поколения, и у молодого есть самые разные способы появления симпатий к президенту, - сообщает Газета.ру.
Клип был опубликован в сети. По признанию Пескова, он не видел этот клип.
Единоросс Анна Кувычко в Госдуме входит в комитет по делам семьи, женщин и детей.