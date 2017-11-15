Адвокат рассказал об ухудшении здоровья Улюкаева

Адвокат рассказал об ухудшении здоровья обвиняемого в получении миллионной взятки бывшего министра экономического здоровья Алексея Улюкаева. Защита попросила суд допустить к Улюкаеву врачей из частной клиники.

"У Улюкаева катаракта и подозрение на разрыв сетчатки", - рассказал адвокат, и предположил, что на это влияет диабет.

Судья считает, что этот вопрос находится не в компетенции суда, его должен решить следователь, - сообщает ТАСС.

Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" по подозрению в вымогательстве взятки в $2 млн у главы нефтяной компании Игоря Сечина 14 ноября 2916 года.

Целый год Улюкаев находится под домашним арестом. Ему запрещено выходить из квартиры.

Сегодня было очередное заседание суда.