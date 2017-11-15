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Ученые из 184 стран подписали второе «Предупреждение человечеству»

15 ноября 2017, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые из 184 стран подписали второе «Предупреждение человечеству»
pixabay.com

Более 15 тысяч ученых из разных стран поставили подписи под вторым «Предупреждением человечеству».
«Первое предупреждение человечеству» было выпущено в 1992 году группой Нобелевских лауреатов.

Опираясь на статистику, исследователи заявляют, что за четверть века – со времен появления первого «Предупреждения» — человечеству не только не удалось решить экологические проблемы — они стали куда более серьезными.

Всего авторы документа рассмотрели девять проблемных аспектов. Главная проблема, по их мнению, — глобальное изменение климата. С 1992 года средняя температура выросла более чем на полградуса Цельсия, а ежегодные выбросы углекислого газа возросли на 62%. Среди других проблем - перенаселение планеты, вырубка лесов, недостаток пресной воды, снижение разнообразия фауны на планете.

При этом в новом манифесте ученые отметили некоторые успехи, в частности снижение количества озоноразрушающих веществ по всему миру. Это, по их мнению, свидетельствует о том, что человечество может изменить мир к лучшему, если действует решительно.

Ученые предлагают ряд путей решения проблемы, включая создание природных заповедников, сокращение количества пищевых отходов, внедрение более экологичных технологий, изменение моделей потребления с помощью экономических стимулов.

Текст манифеста опубликовал журнал BioScience.

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Фура с алкоголем на 3 млн рублей бесследно исчезла по дороге из Москвы на Кубань

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