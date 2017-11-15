Общественность Челябинска разработала предложения по очистке воздуха

Южно-Уральская торгово-промышленная палата провела круглый стол о проекте предложений по задачам Стратегии развития Челябинской области до 2035 года по направлению «Чистый воздух».

Его презентовал советник председателя Общественной палаты Челябинской области, председатель комитета ЮУТПП по экологии и ресурсосбережению Андрей Минченко.

По его словам, у проекта две цели: чтобы в любую погоду предприятия соблюдали нормы ПДК вредных веществ в атмосфере и снижение индекса загрязнения воздуха в крупных населённых пунктах региона.Для достижения обозначенных целей требуется выполнить несколько задач. Среди них увеличении частоты и территориального охвата замеров качества атмосферного воздуха. Для этого придётся приобрести спецтехнику дополнительно к имеющейся и расширить географию постов контроля.

Также стоит продумать систему стимулирования предприятий к использованию новейших доступных технологий, позволяющих снизить причиняемый окружающей среде вред. И ещё снизить планку разрешаемых во время неблагоприятной погоды выбросов.

Помимо прочего в проекте прописаны меры по формированию экологичной городской среды. Все присутствовавшие на заседании эксперты одобрили предложения и внесли в них свои коррективы. После учёта мнений всех сторон и доработки проект передадут на рассмотрение в правительство Челябинской области.