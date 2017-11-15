В Крыму чиновники начали проводить прием граждан в общественном транспорте

В Крыму местные чиновники начали проводить прием граждан в общественном транспорте. Поручение активнее общаться с народом дал чиновникам глава Крыма Сергей Аксенов.

Председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов начал выслушивать жителей Симферополя прямо в троллейбусе по пути в горадминистрацию.

Корреспондент издания "АН-Крым" стал свидетелем, как чиновник - глава Госкомрегистра проехал от остановки "Больница им. Семашко" до остановки "Площадь им. Ленина" и В успел принять четверых крымчан прямо в салоне троллейбуса.

Спиридонов общался с пассажирами, обратившимися к нему гражданами, стоя.

Работу общественного транспорта он оценил положительно. "Троллейбус – победитель пробок", – считает чиновник.

Спиридонов сегодня собрался принять в троллейбусе не менее 15 человек, пишут "Аргументы недели - Крым".

На общественном транспорте в Крыму сегодня проехались министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль и министр финансов Крыма Ирина Кивико.