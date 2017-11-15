Кабмин утвердил требования к эффективности осветительных устройств и электроламп

Правительство повысило требования к осветительным устройствам и электрическим лампам. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал документ, в котором обозначена цель новых требований энергетической эффективности: снизить энергозатраты на освещение и негативное воздействие на окружающую среду.

Изменены требования к осветительным устройствам и электрическим лампам в цепях переменного тока в целях освещения.

Действовавшие до настоящего времени требования по многим параметрам уже не соответствуют современному уровню развития осветительных технологий.

Применение новых требований к осветительным устройствам и электролампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, будет осуществляться в два этапа (первый этап – с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года, второй этап – с 1 января 2020 года).

На обоих этапах лампы и светильники общего назначения должны соответствовать установленным новым требованиям к энергетической эффективности и эксплуатационным характеристикам.

На втором этапе уровень потерь активной мощности в пускорегулирующей аппаратуре светильников для общественных и производственных помещений с люминесцентными или индукционными лампами не должен превышать 8%.