Фура с алкоголем на 3 млн рублей бесследно исчезла по дороге из Москвы на Кубань

Фура Iveco, в которой находилась алкогольная продукция на сумму около 3,3 млн рублей, выехала со склада в ТиНАО в поселении Марушкинское в воскресенье, 12 октября, но так и не добралась до места назначения.

Выяснилось, что машиной управлял 48-летний водитель, который должен был довести дорогостоящий груз в Славянск-на-Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье "Кража".