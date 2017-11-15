Пожары в Коркинском разрезе будут тушить горноспасатели

Руководство Томинского ГОКа и Челябинской угольной компании на равных долях организовали ООО «Промрекультивация» для подготовки Коркинского разреза к ликвидации. В тушении пожаров им помогут специалисты-горноспасатели.

ЧУК завершает свою работу в угольном карьере, но эндогенные пожары нужно продолжать тушить. С этой работой справятся специалисты военизированной горноспасательной части МЧС России. Кроме того, борта карьера нужно подготовить для запечатывания. Для этого работников ЧУКа переподготовят и трудоустроят в ООО «Промрекультивация».

- Специалисты приступят к работам после утверждения проекта ликвидации разреза, – уточнил директор ООО «Промрекультивация» Николай Джемилев.