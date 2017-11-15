В московском кафе произошло ограбление со стрельбой

Трое неизвестных отобрали $110 тыс. у 30-летнего посетителя кафе на Новослободской улице в Москве и скрылись на автомобиле Infiniti. Свои действия налетчики сопровождали пальбой из травматических пистолетов.

Ограбление произошло в кафе «Му‐Му». Нападавшие начали стрелять из травматического оружия в потолок, после ударили одного из посетителей электрошокером и отобрали у него сумку с деньгами.

Пострадавшего с ранами головы и груди отправили в больницу. После обработки ран его отпустили. Для поимки дерзких грабителей был введен план «Перехват». Машину, на которой скрылись злоумышленники, обнаружили сожженной на улице Октябрьской.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».