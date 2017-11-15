SIM-карта может заменить паспорт

В весеннюю сессию Госдума инициирует разработку законопроекта, согласно которому сим-карты станут идентификаторами личности. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как сообщает газета "Известия", для полноценного запуска такого проекта потребуется создать специальный реестр сим-карт и очень жёстко следить за ним, чтобы избежать мошенничеств.

При этом одному человеку по-прежнему разрешат покупать сразу несколько SIM-карт. И каждая из них будет полноценным идентификатором личности. А вот передавать свои SIM-карты другим лицам будет запрещено. На ребенка же родители смогут оформить симку по аналогии с загранпаспортом.

По словам главы комитета Анатолия Аксакова, новая норма должна облегчить жизнь жителей РФ. Симка-паспорт расширит возможности граждан - с ней даже можно будет оформить кредит без предоставления бумажных документов.