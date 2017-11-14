Старикам везде у нас начёт!

И не только старикам, хотя людям преклонного возраста выплачивать всевозможные налоги, вычеты, пени и т.д. кратно сложнее, нежели их внукам и детям. Хотя тем тоже не сладко сегодня.

Арендуй, подешевело!

Минстрой, очевидно, в преддверии президентской гонки, старается обложить себя благими социальными инициативами, чтобы понравиться и нынешнему и будущему главам государства (хотя почти никто не сомневается, что это будет один и тот же человек — «АН»).

Так, например, Минстрой предлагает новые поправки в Налоговый кодекс, согласно которым и арендаторы жилья будут иметь налоговый вычет, такой же, как и приобретатели собственного жилья. Что это значит?

Сейчас приобретатель новой квартиры имеет законный налоговый вычет в 13% подоходного налога (т.е. до 2-х млн. рублей. На руки он сразу может получить сумму до 260 тысяч рублей — «АН»). Остальные – в рассрочку.

Те, кто не успел или не смог оформить таковой вычет, смогут получать его и при аренде жилья (жизнь в России – явление непредсказуемое: сегодня ты еще собственник, а завтра уже и арендатор. — «АН»). Очевидно, чтобы подсластить всевозможные ипотечные и иные кредитные пилюли. Минстрой и выдумал описанную схему. Но …

А что в остатке?

А вот что. Допустим, аренда «однушки» в Москве обойдется съемщику ежемесячно в 30 тысяч рублей. Чтобы добраться до заветной суммы в 2 млн. рублей, придется ждать не один год. Если принять во внимание факт, что операциями сдачи и аренды своих квартир в стране в основном от скудной жизни занимаются люди преклонного возраста, вряд ли все они дождутся вожделенных миллионов.

При этом сама операция получения вычета уже сейчас по российской традиции сильно заорганизована, обюрокрачена и запутана: выписки о социальной зарплате, пенсии, справки из банков, расписки, нотариальные договоры и т.д. При этом все эти движения тоже требуют оплаты. А лишних денег у людей, увы, нет.

Но самое главное даже не в этом, а в том, что лишний доход в виде налоговых вычетов получат арендаторы, а вот дополнительное бремя в виде налогов от сдачи жилья платить будут те, кто это жилье не от хорошей жизни и будет сдавать. Вот такая минстроевская «благодать».

P.S. По замыслу организаторов, все эти «вычеты-налоги» помогут, наконец, вывести объемный рынок арендного жилья из темного сектора на светлую экономическую арену.

Только вот на любой арене помимо клоунов обязательно выступают и фокусники-манипуляторы. Не стоит об этом забывать. В Минстрое – особенно.