В Великом Новгороде начались массовые увольнения медиков

Со станции скорой помощи из-за низких зарплат и высоких нагрузок уже ушли больше 30 врачей и фельдшеров, сообщает Общественное Российское Телевидение.

И молодые кадры, и специалисты со стажем чаще всего переезжают со своими семьями в Москву и Петербург. Вместо 20 медицинских бригад по нормативу сегодня в Великом Новгороде ежедневно дежурят только 12. Базовая ставка фельдшера — 20 тысяч рублей в месяц, врач получает 27 тысяч. Чтобы заработать больше, медикам приходится выходить в дополнительные смены.

Андрей Федоров, главврач Новгородской станции скорой медицинской помощи: "Нет людей, нет кадров. Кадровая проблема сейчас в службе скорой медицинской помощи нашей станции и отделений скорой помощи в области — Боровичи, Русса. Это одна из первых проблем. Люди уезжают в Петербург, в Москву на более высокие зарплаты, за которыми нам не угнаться".







Валерий Феоктистов, фельдшер: "Если будут фельдшера получать тридцать, например. Ну вот точно тридцать, то я думаю фельдшерский состав останется".

Медики уже написали письмо о бедственном положении скорой помощи в Великом Новгороде и одновременно разослали его губернатору области, в Минздрав России и даже президенту. Руководители региона эту ситуацию пока никак не комментируют.