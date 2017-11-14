Панина выгнали из полиции за попытку сфотографировать заявление Поклонской

Алексея Панина выгнали из ОМВД по Ломоносовскому району Москвы за попытку сфотографировать заявление Натальи Поклонской, потребовавшей привлечь актера за оскорбление чувств верующих.

Видео из кабинета одного из сотрудников ведомства оказалось в распоряжении портала Life . Судя по опубликованным кадрам, правоохранитель не разрешил Панину снять документ, после чего указал ему на дверь. Артист выразил свое возмущение этим фактом и назвал заявление Поклонской «филькиной грамотой».

Депутат Государственной Думы считает, что Алексей Панин оскорбил чувства верующих в пародии на фильм «Матильда». В этом ролике актер предстал в образе российского императора Николая II.