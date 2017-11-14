Платье Ксении Собчак вызвало споры в Сети

В довольно спорном наряде претендентка на пост главы государства Ксения Собчак появилась на вручении премии журнала Glamour. Больше всего она была похожа на большой розовый бант. О чем ей и написали в комментариях. Светлана Лобода стала "Женщиной года" по версии Glamour

Фото в платье Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram. Мнения ее поклонников разошлись, поскольку одним понравился необычный и стильный наряд возможного кандидата в президенты, другие же негативно оценили платье Собчак. Кто-то даже написал: "Шторы нынче в моде? Оригинально!".

Кстати, Ксения Собчак, как говорится, не сходя со сцены, начала агитировать за себя и собирать подписи. "Друзья, мне нужно 100 000 подписей, поэтому когда я буду звонить в вашу дверь, пожалуйста, открывайте, я приду за каждым из вас", - напугала гостей вечера Собчак, цитирует ее "КП".