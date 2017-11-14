Мусульмане предложили ввести уроки религии в средних и старших классах

Духовное управление мусульман России (ДУМ) предложило ввести «Основы религиозных культур» с 4-го по 11-й класс. Об этом в интервью агентству «Москва» рассказал первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

В настоящее время этот религиозный курс преподают в четвертом классе. Предложение о преподавании истории ислама для пятиклассников планируется направить в Минобрнауки в следующем году.

Мухетдинов отметил, что глава ДУМ муфтий Гайнуддин «на образовательной конференции сказал: для того, чтобы баланс межрелигиозного межнационального состояния в России не ухудшать, давайте поэтапно реализовывать эту стратегическую задачу».

Он добавил, что ему важно услышать позицию РПЦ о том, настроены ли они сотрудничать в данном ключе или будут лоббировать свою программу обучения.