В Челябинске состоится международный экологический форум

Форум-выставка «Изменение климата и экология промышленного города» пройдет в Челябинске с 14 по 16 ноября на площадке Центра Международной Торговли. Традиционно мероприятие станет площадкой как для обмена опытом между экологами разных стран, так и для поиска решений актуальных для региона и города вопросов.



Посольство Германии представит технологическую выставку от Германского дома науки и инноваций, а перерезать ленточку на церемонии открытия приедут генеральные консулы США и Великобритании в Екатеринбурге и атташе по культуре генерального консульства Германии. Генеральным партнером форума выступит Русская медная компания.



Уже 14 ноября форум-выставку откроют министр экологии Челябинской области Ирина Александровна Гладкова и руководитель Росприроднадзора региона Виталий Владимирович Курятников. Деловая программа начнется с пленарного заседания на тему формирования отрасли обращения с твердыми коммунальными и промышленными отходами. А на другой площадке форума Германский дом науки и инноваций (DWIH) в Москве и генеральное консульство Федеративной Республики Германия расскажут о своих программах и возможностях сотрудничества с немецкими учёными, вузами и научно-исследовательскими организациями Германии. Челябинское региональное отделение союза машиностроителей России обсудит с промышленниками проблемы экологической безопасности промышленных предприятий. Успешным опытом по оснащению источников выбросов автоматическими средствами контроля поделится российская научно- производственная фирма «ДИЭМ» (г. Москва).



Второй день насыщен деловыми мероприятиями от Управления Росприроднадзора по Челябинской области, которые расскажут всем промышленным предприятиям об экологическом сборе и плате за негативное воздействие на окружающую среду. Также подробно будет освещен вопрос о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I—IV классов на территории Челябинской области. А природоохранный прокурор расскажет о требованиях по соблюдению природоохранного законодательства при сбросе промышленных сточных вод в поверхностные водные объекты.



16 ноября в рамках форума пройдет показ документального фильма «В погоне за нулем». Фильм представит консул США по вопросам культуры, образования и СМИ Питер Бурба. Не секрет, что экология — это универсальная, не имеющая национальности, важная для всего человечества тема.



Форум продемонстрирует лучшие практики переработки и утилизации, такие, как опыт компании АО «Втор-Ком», миссия которой — забота о сохранении окружающей среды путем эффективного использования в производстве вторичных ресурсов, и компании «Мегаполисресурс», основным направлением деятельности которой является утилизация.



—Батарейки являются не только источником полезных материалов, которые сохраняют природные ресурсы нетронутыми. Эти яркие, знакомые всем предметы часто становятся первой темой разговора об экологии и безотходной экономике. Севшая и новая батарейки друг от друга не отличаются, как не отличаются по своей сути мусор и предмет — и тот, и другой являются ресурсами. Поэтому именно батарейка стала в России индикатором восприятия отходов как возможностей. Собирать их безопасно, а сдавать на переработку модно, — отметил директор компании «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк.

В третий день пройдет первый в Челябинске форум «Мировые практики въездного и внутреннего туризма. Инвестиционные стандарты в туристической отрасли». Основной целью проекта является максимальное привлечение инвестиций и увеличение туристического трафика.

—Участники форума получат ответы на следующие вопросы: как формировать туристический поток на существующие объекты, каковы особенности маркетинга в туристической отрасли, какие существуют эффективные практики брендирования территорий, какой он — современный турист, и как учесть его потребности, и самое важное — где и как привлечь инвестиции в туристическую отрасль. Мы специально пригласили спикеров из Москвы и Санкт-Петербурга, надеемся, что мероприятие пройдет с пользой для развития туристической отрасли, — подчеркнула директор Агентства инвестиционного развития города Челябинска Татьяна Степанова.



На выставке развернутся экспозиции национального парка «Таганай» и особо охраняемых природных территорий Челябинской области. Комплекс термальных источников Александрия также расскажет любителям совместить отдых и оздоровительные процедуры о туристической доступности своего курорта. А туристическое бюро «Спутник» расскажет об экскурсионных турах Южного Урала.



В течение трёх дней, с 14 по 16 ноября, жители города Челябинска и посетители форума-выставки «Изменение климата. Экология промышленного города» смогут зарегистрироваться, подтвердить или восстановить учётную запись Единого портала госуслуг gosuslugi.ru, а также получить консультации по получению государственных услуг в электронной форме. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.



Южноуральцы, прошедшие регистрацию на портале госуслуг, смогут оплачивать госпошлины за услуги МВД, ЗАГС с 30%-ной скидкой. Кроме того, логин и пароль от портала госуслуг позволяет войти в личный кабинет налогоплательщика (nalog.ru), на сайт Росреестра (rosreestr.ru), МВД (мвд.рф), в личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда (pfrf.ru), ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), записаться на прием к врачу на портале talon.zdrav74.ru, воспользоваться школьным дневником (sgo.rcokio.ru), оплатить услуги ЖКХ в системе «Город» (gorod74.ru).



Выездная регистрация посетителей форума-выставки «Изменение климата и экология промышленного города» организована Министерством информационных технологий и связи Челябинской области совместно с Министерством экологии Челябинской области.

Форум-выставка «Изменение климата и экология промышленного города» начнет свою работу 14 ноября на площадке Центра Международной Торговли Челябинск по адресу: пр. Ленина, 35. Официальное открытие в 12:00. Подробная информация на сайте.

Вход на выставку и все мероприятия деловой программы свободный.Информационный партнёр – медиахолдинг «Гранада Пресс».















































