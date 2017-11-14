Петербургские власти решили заняться развитием медицинского туризма

Власти Санкт-Петербурга намерены к 2023 году существенно увеличить количество туристов, прибывающих в город.

Северная столица планирует за это время обрести статус "туристической дестинации мирового уровня". На реализацию данного проекта власти могут потратить около 4,3 млрд рублей.

Как сообщает сегодня издание "Известия", к 2023 году, согласно подсчетам властей Петербурга, в городе значительно увеличится число туристов, в частности, медицинских. Для привлечения этой категории путешественников планируется создать особого медицинского туроператора, который поможет людям найти профессионалов, способных предоставить высококвалифицированную помощь, а также приятно провести время в городе.