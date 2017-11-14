Челябинцы создадут карту дымящих заводов

У жителей Челябинска появилась возможность принять непосредственное участие в создании карты дымящих заводов. Для этого нужно сфотографировать трубу с дымом, сделать геоотметку или указать адрес и разместить в соцсетях с хештегом #ЗдесьТруба.



По вашему сообщению контролирующие органы проведут проверку. Об этом сообщил сегодня, 14 ноября, на встрече с редакторами и журналистами «Большой редакции» глава Общественной палаты региона Олег Дубровин. По его мнению, челябинцы все вместе смогут этим флешмобом «поймать за руку» недобросовестные заводы.



- Благотворительный фонд «Моя планета» объявил в столице Южного Урала экологический флешмоб, - уточнил Олег Дубровин. – Если на ваше сообщение не отреагируют – обращайтесь к нам в Общественную палату.



Можо обратиться на сайт ведомства сайт http://op74.ru/ или привезти лично по адресу ул. Сони Кривой, 75а. Сообщения принимаются в том числе и анонимно.