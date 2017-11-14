Депутат Госдумы снялась в клипе о готовности детей пойти в бой за Путина

Будущие полицейские, кадеты волгоградской школы записали патриотическую песню о готовности защитить родную землю, как их героические предки. Вместе с детьми композицию исполняла депутат Госдумы Анна Кувычко.

Женщина представляет в Думе «Единую Россию» и входит в комитет по делам семьи, женщин и детей. Свое творение депутат «Единой России» посвятила Владимиру Путину, назвав песню «Дяде Вове». Кувычко с кадетами дает обещание по возврату Аляски, настаивает на возможности защиты Калининграда от нападений, обязуется не отдавать Курильские острова в распоряжение Японии. Припев песни: «На земле сей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой – дядя Вова, мы с тобой».

Съемки клипа к песне велись в исторических местах Волгограда, в частности на Мамаевом Кургане.