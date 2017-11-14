Собянин о благоустройстве центра столицы: слава богу, москвичи отмучились

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 14 ноября, сообщил о практически полном завершении благоустройства центра столицы. Градоначальник заявил, что жители города "отмучились" и масштабных работ больше не будет.

В рамках заседания президиума правительства столицы Собянин подчеркнул, что власти реконструировали, в частности, Кремлевское кольцо, площадь рядом с Белорусским вокзалом, а также ряд других значимых объектов.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", в ходе работ также были заново созданы или реконструированы парки. Мэр города особенно отметил открытие новой территории – парка "Зарядье" в самом центре столицы. Не забыли власти и о дворах у жилых домов – в общей сложности отремонтировали около 3,5 тысяч площадок.