В 2020 году екатеринбуржцы будут жить дольше и зарабатывать больше

Согласно прогнозам главы департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексея Прядеина, в 2020 году жители города будут зарабатывать, в среднем, 56 тысяч рублей, средняя продолжительность жизни возрастет, а доля пенсионеров составит 24% от населения столицу Урала.

Эту информацию чиновник озвучил на очередном заседании Гордумы 14 ноября. К слову, в настоящее время средняя зарплата в Екатеринбурге составляет около 45 600 рублей.