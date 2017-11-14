Противоугонная система по-брянски: иномарку привязали к многоэтажке

В Брянске легковой автомобиль хозяин привязал верёвкой к своему балкону. Один из жителей города разместил фотографию иномарки с нестандартной «противоугонной системой» в интернете.

Брянцы в комментариях сделали предположение, что на другом конце провода колокольчик. Владелец машины привязал его к кровати или обвязался веревкой сам. Другие и вовсе посчитали, что верёвка используется для сушки белья. А некоторые подумали, что водитель так заряжает аккумулятор, чтобы не заносить его домой.