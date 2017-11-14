Скворцова рассказала, когда будет побежден туберкулез

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, когда планируется полностью победить туберкулез.

Предполагается, что ликвидировать данное заболевание удастся уже к 2030 году. В ходе своего выступления в рамках всероссийской научно-практической конференции "Междисциплинарный подход в решении проблемы туберкулеза" Скворцова подчеркнула, что в течение двух дней эксперты из разных стран обсудят ключевые проблемы, связанные с туберкулезом и разработают итоговый глобальный документ.

Как уточняет РИА "Новости", эта конференция дает старт важнейшим политическим преобразованиям в области ликвидации этой болезни.