Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках кори в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян о повышенной заболеваемости корью в Европе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Гражданам советуют обязательно делать прививки от кори при планировании поездок.

За полтора месяца в Сербии зафиксированы 65 случаев заболевания. Несколько человек скончались. В период с 2016 по 2017 год только в Румынии зарегистрировано около пяти тысяч фактов заболевания кори, чуть меньше в Италии (4,8 тыс.). На Украине — более 1,6 тыс. случаев. Непростая ситуация в Германии, Франции и Бельгии.