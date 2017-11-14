Энергетики Южного Урала обеспечили надежную телефонную связь

Специалисты «Челябэнерго» обеспечили надежное электроснабжение объектов телефонной связи в Нагайбакском районе Южного Урала.



Для этого они подключили таксофоны к распределительным сетям классом напряжения 0,4 кВ. Теперь южноуральцы из поселков Кужебаевский, Новочерниговский, Калининский, Копаловский, Курганный, Арсламбаевский могут в любое время воспользоваться местными таксофонами – вызвать такси, позвонить в справочную или попросить помощи экстренные службы.

Работы были выполнены в рамках программы. В этом районе до конца года подключат еще 16 таксофонов.