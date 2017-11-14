Энергетики Южного Урала обеспечили надежную телефонную связь
14 ноября 2017, 20:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Специалисты «Челябэнерго» обеспечили надежное электроснабжение объектов телефонной связи в Нагайбакском районе Южного Урала.
Для этого они подключили таксофоны к распределительным сетям классом напряжения 0,4 кВ. Теперь южноуральцы из поселков Кужебаевский, Новочерниговский, Калининский, Копаловский, Курганный, Арсламбаевский могут в любое время воспользоваться местными таксофонами – вызвать такси, позвонить в справочную или попросить помощи экстренные службы.
Работы были выполнены в рамках программы. В этом районе до конца года подключат еще 16 таксофонов.