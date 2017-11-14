"Эйфелева башня" и "Биг-Бен" появятся в Москве

На Поклонной горе в Москве в первый месяц зимы появятся "Эйфелева башня", "Биг-Бен", "собор Нотр-Дам" и многие другие ледяные скульптуры, изображающие самые знаменитые здания на нашей планете.

Предполагается, что фигуры можно будет увидеть с 29 декабря в парке Победы. Они будут установлены на Поклонной горе в рамках фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи", который проходит в столице России каждый год. На этот раз он будет посвящен культурным особенностям, а также традициям стран, принимающих участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году, передает РИА "Новости".

Согласно последней информации, ледяные сооружения изготовят московские скульпторы.





