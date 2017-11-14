Изменить жизнь за одну минуту

Называется он кайдзэн: «кай» - изменение, «дзэн» - мудрость. А мудрость заключается в том, что если вам слишком сложно взяться за глобальное дело, начните заниматься им каждый день в одно и то же время всего по одной минуте.

Ничего, что за одну минуту вы пробежите всего пару сотен метров или прослушаете совсем короткий диалог из урока итальянского. И лишь одну чашку кофе за день выпьете без сахара. Главное – первый шаг, первая победа. Уже через несколько дней таких «минуток» вы поймёте, что вам хочется большего – и тогда минута превратится в пять, а затем и в полчаса, час. Ну а сахар вы перестанете класть не только в утренний кофе, но и в вечерний чай.

Как утверждает автор методики Масаки Имаи, кайдзэн прекрасно работает и в быту, и в бизнесе: начать с малого, чтобы обрести большее.