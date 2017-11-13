В Сибири нашли первые на территории России яйца динозавра

Российские палеонтологи сделали уникальную для России находку – останки яйца маленького динозавра начала мелового периода. Окаменевшую скорлупу обнаружили возле деревни Шестаково на юге Кемеровской области.

Как отметил сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета Павел Скучас яйца, скорее всего, снес троодон (мелкий хищный динозавр) или примитивная птица, жившие в ранний меловой период (около 145 млн лет назад). При этом точно установить видовую принадлежность, скорее всего, не удастся.

Исследования проводили ученые из Томского госуниверситета, СПбГУ, Зоологического музея и Палеонтологического института РАН. Они рассмотрели срезы скорлупы методом электронной микроскопии и установили схожесть ее структуры со скорлупой яиц ныне существующих птиц. Это открытие стало подтверждением происхождения птиц от хищных динозавров, которые лишились зубов и видоизменились в ходе эволюции.

На территории нашей страны была совершена всего лишь одна подобная находка, сообщает РИА Новости. В 2009 году группе палеонтологов под руководством Паскаля Годефруа (Pascal Godefroit) удалось найти на территории Чукотки фрагменты окаменелого яйца в породах, сформировавшихся незадолго до вымирания динозавров. Чаще всего яйца динозавров находят в Монголии, Китае и США.