Дикая лиса проникла в московский детский сад

На территорию детского сада на Ореховом бульваре, в столичном районе Зябликово каким-то образом проникла дикая и очень агрессивная лиса. Дети в этот момент находились внутри учреждения.

По указанному адресу срочно выехали сотрудники полиции и экстренных служб. Как рассказывают очевидцы, животное озлоблено и не подпускало к себе людей. Чем закончилось дело, пока информации нет.

Несколько дней назад на северо-востоке Москвы из детсада эвакуировали детей после сообщения коллекторов о задымлении. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что инцидент произошел в учреждении на Ботанической улице.