Стало известно, где сейчас находится Игорь Сечин

Глава "Роснефти" Игорь Сечин находится в резиденции российского президента Владимира Путина в Сочи, где в настоящий момент проходят российско-турецкие переговоры на высшем уровне.

В зале, где пройдет итоговая встреча глав двух государств с журналистами, на одном из стульев лежит табличка с его фамилией, передает РИА Новости.

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин примет участие в российско-турецких переговорах в Сочи, подтвердил ранее "Ведомостям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как стало известно ранее, Игорь Сечин в понедельник не явился в суд по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева,