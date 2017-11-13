Стало известно, где сейчас находится Игорь Сечин
13 ноября 2017, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]
Глава "Роснефти" Игорь Сечин находится в резиденции российского президента Владимира Путина в Сочи, где в настоящий момент проходят российско-турецкие переговоры на высшем уровне.
В зале, где пройдет итоговая встреча глав двух государств с журналистами, на одном из стульев лежит табличка с его фамилией, передает РИА Новости.
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин примет участие в российско-турецких переговорах в Сочи, подтвердил ранее "Ведомостям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как стало известно ранее, Игорь Сечин в понедельник не явился в суд по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева,