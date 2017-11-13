Названы дата и место похорон Бориса Ноткина

Фонд академии российского телевидения опубликовал на своем сайте информацию о дате и месте похорон журналиста Бориса Ноткина. Прощание с популярным телеведущим пройдет 16 ноября. СМИ стало известно содержание предсмертной записки Бориса Ноткина

Названо предварительное время - 12 часов. Бориса Ноткина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Бориса Ноткина обнаружили мертвым в Подмосковье в субботу вечером. Ноткин, которому в этом году исполнилось 75 лет, в последнее время был тяжело болен.