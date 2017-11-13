Наталья Поклонская подала в полицию заявление на Алексея Панина

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская увидела в программе "Хайповости" Алексея Панина признаки оскорбления чувств верующих и подала на него заявление в полицию; об этом сообщил сам актер. Актер Панин высмеял Поклонскую и Николая II в своих «Хайпоновостях»

По его словам, парламентария разгневал один из выпусков его шоу "Хайповости", в котором он предстал в костюме Николая II. Других подробностей Панин не привёл.

Пародия на фильм была показана в одном из самых первых выпусках "Хайповостей". В ролике Николай II, которого играет Алексей Панин, всячески пытается избежать общества домогающейся его балерины Матильды Ксешинской. Свои действия император объясняет тем, что любит только одну женщину – Россию.