В Керчи водитель маршрутки отомстил льготникам

В пятницу, 10 ноября, воитель одного из автобусов Керчи решил отомстить пенсионерам, которые имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как сообщил 26-летний керчанин, который стал свидетелем издевательства водителя над пассажирами, маршрутное такси было заполнено практически одними пенсионерами. За это он решил отомстить, и ехал на 1-й передаче со скоростью порядка 10 километров в час, пишут "Аргументы недели - Керчь".

Молодой человек не выдержал, и вышел на остановке «Промбаза». Выходя, он упрекнул водителя в издевательстве над пассажирами, на что тот предложил оплатить проезд пенсионеров.

«Я сидел на заднем сидении и еще на автовокзале услышал, как он сказал, что проучит бабушек, чтобы они не садились к нему. Парень, который со мной вышел, сказал, что этот водитель поступает не в первый раз. Я уверен, что эти пенсионеры ехали именно на Маяк, так как другого транспорта нет. Считаю, что это издевательство», – поделился керчанин.

История эта произошла 10 ноября около 13:00, номер автобуса – А425НЕ82, вишневая «Газель». Сайт KERCH.COM.RU сообщил об инциденте в транспортный отдел администрации Керчи, там обещали разобраться в ситуации.