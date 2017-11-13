Приплывшего в Крым на батуте парня осудят в Украине

В Скадовске пройдет судебное заседание по делу Михаила ДОРОШЕНКО, которого этим летом на батуте унесло в море до берегов Крыма.

Как сообщают украинские СМИ, он предстанет перед судом за «незаконное пересечение или попытку». Студенту грозит штраф в размере около 7 тысяч 600 рублей или 15 суток административного ареста, пишут "Аргументы недели - Крым".

До этого он был заочно осужден по статье 204-2 КоАП Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Однако Каланчатский суд принял решение освободить парня от админотвественности из-за незначительности правонарушения.

Напомним, ДОРОШЕНКО был обнаружен в крыму местными пограничниками. По его словам, он остался ночевать возле моря на батуте, ночью его унесло в море. Студент три дня плыл без воды и еды.

Однако,даже после спасения, попасть домой он смог с трудом. Украина отказалась принимать своего гражданина, у которого при себе не было документов. В итоге, чтобы попасть домой Михаилу, вместе с мамой, пришлось ехать с материка в генконсульство Украины в Ростове-на-Дону. А вернуться студент смог только после того, как была достигнута договоренность между украинскими и крымскими пограничниками.