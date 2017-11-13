Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, возглавлявший издание в течение 22 лет, покидает свой пост. На освободившееся кресло претендуют три кандидата из штата редакции.

Об этом рассказал РБК сам Муратов. 17 ноября пройдут выборы нового главного редактора. На пост претендуют шеф-редактор газеты Алексей Полухин, генеральный директор Сергей Кожеуров и редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов.

Как считает Муратов, возглавлять редакцию столь долгий срок - перебор. Два года назад он уже предупреждал сотрудников, что это его последний срок. Дмитрий Муратов добавил, что не знает, вернется ли когда-нибудь.

В "Новой газете" появится редакционный совет, который будет решать стратегические вопросы. Его возглавит Муратов, сообщил источник РБК в издании.