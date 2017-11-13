СК РФ предложил WADA совместно расследовать факты нарушений

Следственный комитет РФ предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) совместно расследовать факты возможных нарушений, сообщает портал "Москва 24".



По словам представителя ведомства Светланы Петренко, решение было принято после того, как на сайте WADA появились сведения, что агентство якобы располагает базой данных лабораторной информационной системы Московского допингового центра. Предполагается, что в нем содержатся результаты проверок с января 2012 года по август 2015 года.



13 ноября следователи обратились в WADA с предложением о сотрудничестве в изучении этой базы данных.



В 2015 году агентство обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Тогда же была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. WADA пришло к выводу, что РУСАДА не соответствует кодексу. Вопрос о восстановлении прав российского агентства будет рассмотрен 16 ноября.



