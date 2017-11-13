В Госдуме предложили запретить использовать газ в жилых домах

В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий запрет на газификацию жилых помещений при строительстве многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте партии "Справедливая Россия".

Данная мера должна снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций при использовании газа в быту. Авторы проекта предложили дополнить действующий закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Очень часто именно ненадлежащее качество обслуживания газового оборудования становится причинами возникновения аварий, большинство из которых сопровождается гибелью людей.