Вылет спецборта «Россия» в Сочи отложили из-за технической неисправности

Вылет Ту-204, который должен был доставить российскую делегацию из Москвы в Сочи на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пришлось отменить из-за обнаруженной неисправности.

О возникшей проблеме стало известно, когда бортпроводницы провели для пассажиров обычный инструктаж безопасности. Этим самолетом должны были отправиться в Сочи журналисты кремлевского пула, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник Путина Юрий Ушаков. Журналистов и чиновников попросили вернуться в здание аэропорта и дождаться там нового самолета.

"Это техника, поломки случаются у любой техники и давайте скажем "спасибо", что поломка случилась на земле", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "КП".