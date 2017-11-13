Что в охоте самое главное?

Собаковод из Туймазов Игорь Безымянников с юных лет "болеет" охотой и сетует, что сейчас стало намного сложней справляться с браконьерами. По его утверждению, настоящий охотник никогда не будет гоняться за дикими животными на джипе.



Удел царских особ



- Игорь Иванович, откуда у вас тяга к охоте?



- Мой сосед – ветеран войны, охотился с гончей и свою любовь к природе сумел донести до меня, дворового мальчишки. Он дружил с директором школы и начальником милиции, такими же страстными охотниками. И эта мужская дружба порой вызывала зависть – надо же, столько лет в одной связке. Так я «заболел» охотой. Перечитал все произведения Пришвина, Тургенева, Паустовского, Некрасова и «Настольную книгу охотника». Тогда узнал, что это занятие было уделом царских особ. Если дворяне и помещики считали своих крепостных по душам, то гончих, имея большие псарни, – по смычкам. И чинно хвастались друг перед другом: у меня 20 смычков, а у меня – 50.



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