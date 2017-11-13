СКР намерен сотрудничать с WADA

Следственный комитет РФ намерен сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА, WADA). О том, что WADA не восстановит Российское антидопинговое агентство в правах, и по этой причине сборная России может быть отсранена от участия в зимней Олимпиаде в Республике Корея, сообщили западные СМИ.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила "Аргументам недели" о том, что в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр»" Григория Родченкова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Следствием также проверяются факты манипуляций с результатами допинг-тестирования спортсменов рядом лиц.

На официальном сайте WADA опубликовано, что в распоряжении агентства имеется электронный файл, который, по мнению ВАДА, будто бы является базой данных лабораторной информационной системы Московского допингового центра (информация о тестированиях за период с января 2012 по август 2015 года).

В связи с этим СКР заявляет о готовности к сотрудничеству с ВАДА для расследования возможных фактов нарушений антидопинговых правил.

13 ноября следствием направлено обращение в Агентство, в котором Следком предложил совместное сотрудничество в исследовании указанной базы.

Как писали "Аргументы недели", наш корреспондент уже приехал в Южную Корею – и продолжает серию репортажей о том, как живёт страна, где пройдёт зимняя Олимпиада. И ждут ли там вообще сборную России.