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Демографическая проблема Тверской области

13 ноября 2017, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Демографическая проблема Тверской области
globallookpress.com

Демографическая проблема Тверской области началась не вчера и не сегодня. Статистика за прошлый год увтерждает,что в регионе родилось 14,5 тыс. детей,а умерло 23 тыс. человек. Тверская область - лидер по уровню смертности в ЦФО.

Заведующий Центром медицинской профилактики Тверской области, кандидат наук, доцент, председатель ассоциации "Здоровые регионы" Алексей Шабашов знает как быстро и эффективно исправить ситуацию.

Алексей Евгеньевич, есть разные гипотезы, почему в Тверской области устойчивые низкие демографические показатели. Статисты считают, что смертность высокая, потому что население в регионе стареющее. Независимые эксперты считают, что виной всему — недостаточное количество медиков. Вы же считаете, что во всем виноваты алкоголь и сигареты. Прокомментируйте, пожалуйста, данные точки зрения.

— Я согласен с тем, что нехватка врачей — серьезная проблема для нашей системы здравоохранения. К сожалению, в последние годы мы наблюдали неблагоприятные процессы в нашей медицине. Долгое время в Тверской области реализовывалась стратегия сокращения медицинских учреждений, в первую очередь, фельдшерско-акушерских пунктов. Как итог — у большого количества жителей области возникали проблемы с доступностью медицинской помощи.

продолжение интервью Андрея Сабынина на портале "Афанасий бизнес"

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