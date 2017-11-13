Средневековый ханский дворец обнаружен в Симферополе

Группа археологов, проводящих раскопки на улице Воровского в центре Симферополя, обнаружила остатки древних инженерных коммуникаций. Ученые уверены, что это следы средневекового дворцового комплекса калга-султана. Раскопанный в Крыму мост Екатерины II не снесут

Он являлся вторым человеком по значимости после хана в Крымском ханстве, передает РИА Новости. Найдены фрагменты строительной керамики: трубы, черепица, фрагменты бытовой керамики – различная посуда, есть и глазированная. А также монеты ханского периода.

Как рассказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, побывавший на месте раскопок, разговоры о необходимости археологических изысканий на месте вероятного нахождения дворца велись давно, но только в российском Крыму были предприняты реальные шаги для установления истины. Были изучены все архивные документы и средневековые карты, на основании чего подготовлено экспертное заключение, которое точно определило и место нахождения дворца, и его внешний вид в период расцвета Крымского ханства.

После завершения исследовательских работ участок внесут в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщил "Крыминформу" директор Института археологии Крыма Вадим Майков.