Власти Москвы планируют реконструировать 10 развязок на МКАД в ближайшие годы
13 ноября 2017, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
Реконструкцию 10 участков московской кольцевой автодороги проведут в ближайшие несколько лет. Такое заявление сделал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Будут построены новые эстакады, подземные и наземные пешеходные переходы, проведут переустройство инженерных коммуникаций и сетей. Работы оцениваются в 3,5 миллиардов рублей.
Планируется реконструировать развязки на пересечении МКАД с улицей Свободы, а также Алтуфьевским и Осташковским шоссе, отметил Бочкарев.