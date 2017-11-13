Власти Москвы планируют реконструировать 10 развязок на МКАД в ближайшие годы

Реконструкцию 10 участков московской кольцевой автодороги проведут в ближайшие несколько лет. Такое заявление сделал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Будут построены новые эстакады, подземные и наземные пешеходные переходы, проведут переустройство инженерных коммуникаций и сетей. Работы оцениваются в 3,5 миллиардов рублей.

Планируется реконструировать развязки на пересечении МКАД с улицей Свободы, а также Алтуфьевским и Осташковским шоссе, отметил Бочкарев.